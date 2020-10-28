В Советском районе будет организована бесплатная юридическая помощь

В Советском районе краевого центра будут оказывать бесплатные юридические консультации. Накануне на Партизана Железняка было торжественно открыто представительство юридической компании, сотрудники которой будут проводить бесплатный прием красноярцев и консультировать их по юридическим вопросам, а также при необходимости помочь выстроить конструктивный диалог с органами государственной и муниципальной власти.

В администрации города рассказали, что на помощь юристов могут рассчитывать малые и средние предприниматели.

«Открытие офиса компании, оказывающей бесплатную юридическую помощь жителям, имеет огромное значении для района, прежде всего для незащищенных слоев населения, нуждающихся в юридической и социальной помощи в сложных жизненных ситуациях. А администрация района получила партнёров, новый инструмент помощи населению. Теперь, при приёме граждан с такими вопросами, которые выходят за пределы нашей компетенции, мы можем направить их в этот центр для того, чтобы им помогли», - прокомментировал открытие представительства глава Советского района Дмитрий Дмитриев

Также в мэрии отметили, что у представительства есть телефон «горячей» линии. Чтобы получить юридическую консультацию у специалистов компании, необходимо позвонить по номеру телефона 8(391)222-50-10.

Фото: admkrsk.ru