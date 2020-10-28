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В Новоселовском районе задержали молодого человека с крупной партией наркотиков

Главная Общество
Красноярск
13:00 28 Октября 2020
в красноярском крае, полиция, наркотики, задержание, молодой
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские в Новоселовском районе задержали местного жителя, который хранил у себя легкие наркотики.

В ходе оперативных мероприятий в отдаленном поселке района стражи порядка задержали 18-летнего парня, который хранил у себя во дворе 5 полимерных пакетом с веществом растительного происхождения и сверток с черным веществом.

Задержанный пояснил, что все вещества изготовлены из конопли, растущей возле дома и хранил их исключительно для собственного употребления. Дальнейшая экспертиза подтвердила, что это была марихуана весом около 2 килограмм и гашиш массой более 2 грамм.

На молодого человека заведено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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