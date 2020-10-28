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Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»

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Красноярск
12:23 28 Октября 2020
игры, интернет, оператор, сервис
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МТС отмечает изменения в индексе цифровой активности жителей Красноярска.  Сложная эпидемиологическая обстановка и возвращение части ограничительных мер спровоцировали рост интереса к таким цифровым сервисам, как киберспортивные и геймерские платформы. Также красноярцы проявляют большой интерес к интернет-шопингу и онлайн-кинотеатрам. В целом количество обращений к цифровым решениям на 43% превышает показатели 2019 года.

На первом месте сейчас киберспортивные и геймерские платформы. По сравнению со средними показателями прошлого года интерес к этим сервисам вырос почти в 4 раза. Возможно, это объясняется возвращением части ограничений, а также осложнившейся эпидемиологической обстановкой: часть культурных заведений пока закрыты для зрителей, а развлекательные заведения работают по особому расписанию.

Интерес к интернет-шопингу по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза. Красноярцы во время пандемии оценили удобство покупок онлайн: сейчас они больше покупают через интернет, чем в апреле-мае (в период наибольших противоэпидемиологических ограничений).

На третьем месте среди цифровых сервисов онлайн-кинотеатры и потоковое видео. Интерес к таким интернет-ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube стабильно высок: примерно в 3 раза выше по сравнению со средними показателями прошлого года. На популярность этих ресурсов не повлияли и открытые в начале делового сезона кинотеатры – многие красноярцы продолжают смотреть кино дома.
Также по сравнению с сентябрем отмечается рост интереса к сервисам для удаленной работы и видеоконференцсвязи. Это показатель: сотрудники красноярских предприятий и организаций возвращаются к дистанционному формату работы.

По материалам ПАО «МТС»
Фото: freepik.com

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