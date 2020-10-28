Россельхоз требует у виссарионовцев вернуть земли

Представители Россельхоза подали иск в суд с требованием признать незаконным генеральный населенных пунктов в Курагинском районе, в которых проживают виссарионовцы. По версии федерального агентства лесного хозяйства, в 2012 руководство сельского поселения Черемшанка незаконно расширили границы деревень, но согласование изменений прошел только один населенный пункт – Петропавловка. Границы деревень и сел Черемшанка, Гуляевка, Казыр, Тагасук, Тиберкуль и Жаровск, в которых также живут последователи учения Виссариона, были обозначены без согласования с Россельхозом.

Кроме того, по версии истца в границы населенных пунктов были включены земли лесного фонда и земельные участки, принадлежащие государству. Например, Город Солнца, где проживал сам Виссарион с ближайшими соратниками.

Фото: Денис Мукимов