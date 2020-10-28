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В краевом центре будут судить угонщика квадроцикла

Главная Общество
Красноярск
11:30 28 Октября 2020
красноярск, угон, кража, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Свердловском районе следователи завершили расследование уголовного дело в отношении мужчины, которого обвинили в угоне мотовездехода.

В июле этого года в отдел полиции поступило сообщение от 30-летнего красноярца о том, что из его гаража пропал квадроцикл. Полицейские установили, что преступник проник в открытый гараж потерпевшего и украл квадроцикл стоимостью 500 тысяч рублей. Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель краевого центра. После задержания мужчина сообщил, что похищенном транспорте он катался, а после чего спрятал в лесу возле своего дома.

Стражи порядка вернули мототехнику владельцу, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

 

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