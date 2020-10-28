В краевом центре будут судить угонщика квадроцикла

В Свердловском районе следователи завершили расследование уголовного дело в отношении мужчины, которого обвинили в угоне мотовездехода.

В июле этого года в отдел полиции поступило сообщение от 30-летнего красноярца о том, что из его гаража пропал квадроцикл. Полицейские установили, что преступник проник в открытый гараж потерпевшего и украл квадроцикл стоимостью 500 тысяч рублей. Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый житель краевого центра. После задержания мужчина сообщил, что похищенном транспорте он катался, а после чего спрятал в лесу возле своего дома.

Стражи порядка вернули мототехнику владельцу, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.