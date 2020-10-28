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«Перцы», «Л‘Этуаль», «Красный Яр», «KFC», «Rich Family» и «Вираж» проверили на соблюдение противовирусных мер

Главная Общество
Красноярск
08:59 28 Октября 2020
эпидемия, проверка, администрация, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Роспотребнадзор и представители администрации проверили соблюдение противовирусных мер в крупных магазинах Кировского и Свердловского районов. Накануне проверяющие проинспектировали ТЦ «Красноярье» - зашли в заведения общепита «Перцы» и «KFC», бутик косметики «Л‘Этуаль» и в гастроном «Красный Яр».

К работе этих компаний у инспекторов претензий не было. Администрацию самого торгового центра похвалили за бесплатные маски для посетителей при входе, санитайзеры для обработки рук в залах, а также напоминания по громкой связи о необходимости соблюдать меры профилактики коронавируса.

«Каждый день сотрудники администрации района совместно с представителем отдела полиции выходят в рейды по району. Сегодня мы зашли в различные торговые сети, посетили гастроном, отделы промтоваров. Хочу сказать, что в целом превентивные меры соблюдаются в полной мере, организована санитарная обработка, предлагаются маски, перчатки, санитайзеры», - отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

В Свердловском районе инспекторы проверили гипермаркет детских товаров «Rich Family» и универсальный магазин «Вираж». Нарекания были только в «Вираже» - сотрудники неправильно ведут журнал термометрии персонала.

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