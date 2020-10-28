Дорожники отремонтировали более 20 километров трасс в Ужурском районе

Дорожники завершают масштабный ремонт трасс в Ужурском районе Красноярского края. Отремонтировано более 20 километров дорог на подъездах к Арабкаево и Шарыпово, а также на отрезке автомагистрали Ужур – Балахта.

Помимо этого летом рабочие ввели в эксплуатацию участки на трассах Ачинск – Ужур – Троицкое и Шарыпово – Ужур – Балахта. В следующем году завершится ремонт на отрезке дороги Кулун – Корнилово. Эти дороги не ремонтировали более 15 лет.

«Конечно, здесь проводился ямочный ремонт, обустройство и работы по содержанию, но комплексный ремонт удалось запланировать благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Среди направлений можно выделить трассы Шарыпово - Ужур - Балахта и Ачинск - Ужур - Троицкое. Это, так называемые, транспортные межрайонные коридоры. Здесь зафиксировано много жалоб на разбитую дорогу от жителей близлежащих населенных пунктов, от водителей рейсовых автобусов и большегрузов», – пояснил руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлев.

В КрУДоре добавили, что важным аргументом для проведения ремонта дорог в Ужурском районе стала востребованность направления и, как следствие, высокая нагрузка на дорожное полотно.



