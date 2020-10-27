Красноярцы через «Инстаграм» добились нового пешеходного перехода на улице Республики

Красноярцы во время прямого эфира в «Инстаграме» с главой администрации Центрального района Вадимом Войцеховским попросили оборудовать дополнительный пешеходный переход на ул. Республики. Для удобного пресечения дороги жителям нужна «зебра» возле автобусной остановки «Мебельный магазин». В мэрии проанализировали дорожную ситуацию, учли настойчивость жителей и пообещали оборудовать пешеходный переход. Он должен заработать до 30 ноября.

Кроме того, через соцсети жители добились ремонта ям во дворе дома ул. Конституции, а также ремонта фонарей на территории одной из школ района – освещение обещают наладить до конца года.

Много вопросов было по поводу реконструкции дороги по ул. Абытаевская. В мэрии сообщили, что уже выбрали подрядчика на проектирование проблемного участка. Он должен предоставить план ремонта до 31 марта 2021 года.