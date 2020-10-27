27 октября
Красноярск
погода +7 °C
76.46
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы через «Инстаграм» добились нового пешеходного перехода на улице Республики

Главная Общество
Красноярск
19:00 27 Октября 2020
красноярск, центр, пешеходы, переход
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы во время прямого эфира в «Инстаграме» с главой администрации Центрального района Вадимом Войцеховским попросили оборудовать дополнительный пешеходный переход на ул. Республики. Для удобного пресечения дороги жителям нужна «зебра» возле автобусной остановки «Мебельный магазин». В мэрии проанализировали дорожную ситуацию, учли настойчивость жителей и пообещали оборудовать пешеходный переход. Он должен заработать до 30 ноября.

Кроме того, через соцсети жители добились ремонта ям во дворе дома ул. Конституции, а также ремонта фонарей на территории одной из школ района – освещение обещают наладить до конца года.

Много вопросов было по поводу реконструкции дороги по ул. Абытаевская. В мэрии сообщили, что уже выбрали подрядчика на проектирование проблемного участка. Он должен предоставить план ремонта до 31 марта 2021 года.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор обязал россиян повсеместно носить маски

Роспотребнадзор обязал россиян повсеместно носить маски

27 Октября 2020 г.
Средства защиты необходимо использовать в людных местах, подъездах и лифтах
Новости Красноярска: Спасатели предупреждают о ветре и сильном снегопаде

Спасатели предупреждают о ветре и сильном снегопаде

27 Октября 2020 г.
Погода испортится 28 октября
Новости Красноярска: Завтра в Октябрьском районе ожидается отключение холодной воды

Завтра в Октябрьском районе ожидается отключение холодной воды

27 Октября 2020 г.
На четырех улицах города будут вестись ремонтные работы
Новости Красноярска: Жительница Красноярска предстанет перед судом за продажу своего новорожденного ребенка

Жительница Красноярска предстанет перед судом за продажу своего новорожденного ребенка

27 Октября 2020 г.
Она продала младенца за 25 000 рублей
Новости Красноярска: С сегодняшнего дня движение в Северном будет ограничено

С сегодняшнего дня движение в Северном будет ограничено

27 Октября 2020 г.
Это связано с монтажом автобусных остановок
Новости Красноярска: В Бородино задержан автоугонщик

В Бородино задержан автоугонщик

27 Октября 2020 г.
Была проведена межведомственная силовая операция
Новости компаний
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: ХК «Сокол» потерпел очередное поражение

ХК «Сокол» потерпел очередное поражение

27 Октября 2020 г.
Красноярцы уже на предпоследнем месте в турнирной таблице ВХЛ
Новости Красноярска: В Минусинске введен карантин по бешенству

В Минусинске введен карантин по бешенству

27 Октября 2020 г.
Бешенная собака покусала ребенка
Новости Красноярска: Мужской волейбольный «Енисей» уступил на выезде

Мужской волейбольный «Енисей» уступил на выезде

25 Октября 2020 г.
Игра в Нижневартовске завершилась со счетом 1:3
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru