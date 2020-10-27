Спасатели предупреждают о ветре и сильном снегопаде

В среду, 28 октября, в Красноярском крае резко испортится погода. Спасатели предупреждают, что в центральных районах порывы ветра будут достигать 23 м/с, ожидается сильный снегопад. Непогода сохранится в течение суток. Ветрено будет также в Туруханском районе и Эвенкии.

В Красноярске синоптики прогнозируют облачность и о небольшой дождь. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью до 14 м/с, вечером порывы усилятся до 18 м/с. Воздух днем прогреется до +11°С.

Ранее МЧС опубликовал предварительный прогноз на ноябрь. По данным ведомства, будет холоднее обычного. В начале месяца дневные температуры понизятся до 0…-3, во второй декаде похолодает до -10…-15°С, при этом ночные температуры понизятся до -23°С. В конце месяца в отдельные дни ожидается понижение температуры до -34°С.