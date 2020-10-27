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Завтра в Октябрьском районе ожидается отключение холодной воды

Главная Общество
Красноярск
16:30 27 Октября 2020
красноярск, вода, отключение воды, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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28 октября в ряде домов на улицах Копылова, Менжинского, Пролетарской и переулка Боготольского будет отсутствовать холодная вода.

Отключение пройдет с 09:30 до 18:30. Силами подрядной организации «Строймонтаж» будет проводиться замена магистрального трубопровода, который находится в аварийном состоянии.   

В обозначенные часы холодная вода будет отсутствовать на Копылова, 36, Менжинского с дома №6 по №18, на Пролетарской в домах №№1, 31 и 47, а также подача холодной воды прекратится на переулке Боготольский, 6. Кроме того, не будет воды в водозаборных колонках и в частном секторе.

 

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