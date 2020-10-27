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Жительница Красноярска предстанет перед судом за продажу своего новорожденного ребенка

Главная Общество
Красноярск
15:30 27 Октября 2020
красноярск, преступление, ребенок, роды, продажа, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские полицейские выявили факт продажи новорожденного малыша.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних во время проверки по месту жительства 30-летней жительницы, которая состоит на учете в полиции, обнаружили, что она продала ребенка.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, было установлено, что в мае 2020 года жительница краевого центра под чужой фамилией и с чужими документами поступила в родильный дом, где родила мальчика. После выписки она передала ребенка бездетной семейной паре и получила 25 000 рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми» и женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, полицейским предстоит дать правовую оценку действиям семейной пары.   

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