«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного

«КрасКом» установит в этих микрорайонах, где каждую зиму происходят перепады напряжения и серьезные энергопотери, 763 интеллектуальных прибора учета, которые будут фиксировать и передавать диспетчеру информацию о любых попытках хищения или незаконного подключения.

Новые приборы крепятся на столбах воздушных линий электропередач «КрасКома» в точке присоединения проводов от частного дома к уличным сетям. Это позволит электромонтерам в будущем обслуживать учетное оборудование, не заходя в жилые помещения абонентов.

До 5 ноября будет установлено 663 «умных» электросчетчиков в Свердловском районе на улицах: Судостроительная, Торговая, 1-ая и 2-ая Боровая, Сибирская, Украинская, Туристская, Экскурсантов, Солонцовская, Колхозная, Проектная и Рощевая. В связи с этим по будням с 09:00 до 16:30 возможно отключение электроснабжения. Ещё 100 установят в следующем году на ул. Карьерная, Канская и Весёлая.

Адреса работ ежедневно обновляются на сайтах «КрасКома» в разделе «График отключений» и Центральной диспетчерской службы городского хозяйства 005. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерском пункте Службы главного энергетика «КрасКом» по телефону: 201-81-06. «КрасКом» приносит жителям извинения за временные неудобства.

Автоматизированные системы контроля и коммерческого учета электроэнергии на муниципальных электрических сетях «КрасКом» начал монтировать с 2019 года. Первой площадкой массового «оприборивания» стали коттеджные поселки «Кразовский» и «СВЭМ». Потери электроэнергии здесь достигали 86 процентов. Особенно остро эта проблема встает в зимний период, когда владельцы коттеджей вместо печного отопления обогревают дома электричеством, подключая обогреватели через так называемые «левые» розетки, либо вмешиваясь в работу непосредственно электросчётчиков, либо делая набросы проводов на воздушные линии.

Например, в зимние месяцы согласно показаниям приборов учета «КрасКом», все дома поселка «Кразовский» потребляли в среднем около 2 миллионов Киловатт-час электроэнергии, при этом жители оплачивали по своим счетчикам в ноябре-феврале всего лишь 0,3 миллионов кВт/ч.

В результате желания собственников частных домов пользоваться электроэнергией бесплатно, электрические сети поселка не справлялись со сверхнагрузкой, в разы превышающей мощности распределительной сети. В «Кразовском» периодически нагревались провода воздушных линий электропередач, в подстанциях «выбивало» устройства релейной защиты, начинались перепады напряжения. После установки в п. «Кразовский» и «СВЭМ» 321 интеллектуального прибора учета (ИПУ) потребление электроэнергии сократилось в 6 раз и работы здесь продолжаются.

— Автоматизированная система исключает любую возможность воровства электроэнергии, что способствуют повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Также интеллектуальные приборы учета фиксируют реальную мощность, которую потребляют абоненты. В случае, если подтвердится её дефицит, «КрасКом» выполнит техническое перевооружение трансформаторных подстанций и линий электропередач. В перспективе мы автоматизируем всю систему коммерческого учета электроэнергии каждого частного домовладения, которые запитаны от муниципальных линий электропередач.

Фото: «КрасКом»

По материалам «КрасКома»