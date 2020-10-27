С сегодняшнего дня движение в Северном будет ограничено

В микрорайоне Северный начинается монтаж новых остановок общественного транспорта. В этой связи с сегодняшнего дня на улице 9 Мая начнут частично перекрывать движение транспорта.

В администрации Красноярска сообщили, что замена остановок запланирована на участке дороги от дома № 38 (остановка «Детская поликлиника») до дома №15 (остановка «Школа № 147»). Предполагается, что перекрытия будут осуществляться по одной полосе длинной в 15 метров. Кроме того, в мэрии сообщили, что работы должны завершиться к 10 ноября.