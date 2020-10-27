В Бородино задержан автоугонщик

Полицейские в Бородино оперативно раскрыли угон дорогостоящего автомобиля.

Ранее поступило сообщение от жительницы Рыбинского района о том, что у нее украли автомобиль марки "Lexus" стоимостью более 1 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно со спецназом Росгвардии обнаружили угонщика, он был задержан с поличным. Автомобиль изъят и отправлен на спецстоянку.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и ему грозит до 10 лет лишения свободы.