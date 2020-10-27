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В Минусинске введен карантин по бешенству

Главная Общество
Красноярск
12:45 27 Октября 2020
в красноярском крае, ребенок, травма
Автор: Sibnovosti.ru
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На улице Пристанская в Минусинске собака, которую держали в вольере во дворе частного дома, набросилась на мальчика и покусала. У ребенка диагностированы многочисленные раны от укусов по всему телу.

После инцидента ветеринары выяснили, что у животного есть вирус бешенства, так как хозяева его ранее не прививали. Согласно существующим правилам в городе объявлен карантин, запрещены все выставки домашних животных, а также их вывоз за пределы города. Кроме того, приостанавливаются занятия по дрессировке собак, торговля животными и должна проводится их массовая бесплатная вакцинация.   

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