В Минусинске введен карантин по бешенству

На улице Пристанская в Минусинске собака, которую держали в вольере во дворе частного дома, набросилась на мальчика и покусала. У ребенка диагностированы многочисленные раны от укусов по всему телу.

После инцидента ветеринары выяснили, что у животного есть вирус бешенства, так как хозяева его ранее не прививали. Согласно существующим правилам в городе объявлен карантин, запрещены все выставки домашних животных, а также их вывоз за пределы города. Кроме того, приостанавливаются занятия по дрессировке собак, торговля животными и должна проводится их массовая бесплатная вакцинация.