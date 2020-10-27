В следующем году обновят еще 20 городских скверов

В 2021 в краевом центре обновят еще 20 скверов. Основной акцент будет сделан на правобережье: набережная около торгового центра «Красноярье», бульвар и площадь возле Театра юного зрителя, а также скверы вдоль Качи, в микрорайоне Солнечный и на улице Аэровокзальная.

Со всеми концепциями и эскизами можно ознакомиться перейдя по ссылке.

В настоящее время на основе концепций парков и скверов разрабатывают проектно-сметную документацию и уже в текущем году будут объявлены торги по поиску подрядных организаций. В администрации отметили, что итоговые проекты могут незначительно отличаться от форэскизов, но общие концепции и задумки архитекторов будут реализованы.

Все работы будут проведены в рамках национального проекта «Жилья и городская среда».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf