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В следующем году обновят еще 20 городских скверов

Главная Общество
Красноярск
12:00 27 Октября 2020
красноярск, благоустройство, строительство, парк
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2021 в краевом центре обновят еще 20 скверов. Основной акцент будет сделан на правобережье: набережная около торгового центра «Красноярье», бульвар и площадь возле Театра юного зрителя, а также скверы вдоль Качи, в микрорайоне Солнечный и на улице Аэровокзальная.

В следующем году обновят еще 20 городских скверов

Со всеми концепциями и эскизами можно ознакомиться перейдя по ссылке.

В следующем году обновят еще 20 городских скверов

В настоящее время на основе концепций парков и скверов разрабатывают проектно-сметную документацию и уже в текущем году будут объявлены торги по поиску подрядных организаций. В администрации отметили, что итоговые проекты могут незначительно отличаться от форэскизов, но общие концепции и задумки архитекторов будут реализованы.

В следующем году обновят еще 20 городских скверов

Все работы будут проведены в рамках национального проекта «Жилья и городская среда».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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