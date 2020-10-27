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Обход Красноярска откроют в ноябре

Главная Общество
Красноярск
11:45 27 Октября 2020
объекты, ремонт, транспорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В следующем месяце для автомобильного транспорта будет полностью открыт обход Красноярска через улицу Северное шоссе и поселок Солонцы. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Сейчас из-за комплексного ремонта движение там организовано по временной схеме.

В настоящее время уже построено два моста через Качу, ведется устройство водоотведения и очистных сооружений. Кроме того, на объекте будут укреплены откосы и смонтировано наружное освещение.

Финансирование на работы были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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