Проектирование метро в Красноярске завершено раньше срока

Компания "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", которая ранее выиграла контракт на работы по проектированию красноярского метрополитена, завершила все работы раньше срока. Об этом рассказал председатель совета директоров КТИСИ Олег Митволь

«Заказчик в лице Красноярского края у нас принял всю нашу работу, мы свою работу закончили», — резюмировал бизнесмен.

Отметим, что изначально по контракту предполагалось, что работы должны были закончиться в декабре текущего года. Сейчас проектировщики готовят необходимую документацию для предоставления в Главное управление государственной экспертизы для повторной экспертизы. Ранее предоставленный вариант проекта был возвращен на доработку.

Отметим, что строительство метрополитена началось в 1995 году, но работы постоянно приостанавливались из-за недостатка финансирования. В 2013 году оно окончательно законсервировано. А в прошлом году федеральный центр выделил 1 миллиард рублей на корректировку проекта метрополитена по национальному проекту «Чистый воздух». По прогнозам регионального министра транспорта фактические работы по строительству могут начаться не ранее 2022 года.