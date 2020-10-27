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Проектирование метро в Красноярске завершено раньше срока

Главная Общество
Красноярск
10:15 27 Октября 2020
красноярск, метро, строительство, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", которая ранее выиграла контракт на работы по проектированию красноярского метрополитена, завершила все работы раньше срока. Об этом рассказал председатель совета директоров КТИСИ Олег Митволь

«Заказчик в лице Красноярского края у нас принял всю нашу работу, мы свою работу закончили», — резюмировал бизнесмен.

Отметим, что изначально по контракту предполагалось, что работы должны были закончиться в декабре текущего года. Сейчас проектировщики готовят необходимую документацию для предоставления в Главное управление государственной экспертизы для повторной экспертизы. Ранее предоставленный вариант проекта был возвращен на доработку.   

Отметим, что строительство метрополитена началось в 1995 году, но работы постоянно приостанавливались из-за недостатка финансирования. В 2013 году оно окончательно законсервировано. А в прошлом году федеральный центр выделил 1 миллиард рублей на корректировку проекта метрополитена по национальному проекту «Чистый воздух». По прогнозам регионального министра транспорта фактические работы по строительству могут начаться не ранее 2022 года.

 

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