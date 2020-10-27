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Открыть Восточный вход на «Столбы» обещают в начале ноября

Главная Общество
Красноярск
09:32 27 Октября 2020
заповедник, благоустройство, красноярск
Автор: 1 канал
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина ответила на критику по поводу благоустройства территории Восточного входа на «Столбы». Молодая чиновница отметила, что на нее и ее команду выливается масса негатива по поводу работ, которые последние месяцы проводятся на заповедной территории.

В частности, красноярцы переживают, что после обустройства родника вода в нем начнет застаиваться. Многие вообще не понимают, в чем смысл таких масштабных работ: на «Столбах» хочется ощущать единение с природой, а не городской комфорт.

«Мне кажется, мы как-то позабыли, что там было и, самое главное, что проблемы эти не решались годами. Несмотря на весь тот негатив, который сейчас выливается на меня и мою команду, я все еще хорошо помню «до». Мне ведь повезло - я не просто чиновник. Я на этих «Столбах» выросла и могу точно рассказать, как было и как стало… Все новое всегда провоцирует негодование. Особенно на этапе, когда еще не виден результат. Особенно когда априори нет доверия к действиям «представителей власти», – отметила Юлия Верхушина.

Глава агентства по туризму заверила, что родник будет обустроен по современным стандартам и на качество воды его благоустройство не повлияет. Кроме того, будет решена проблема с обледенением дороги зимой. Открыть Восточный вход на «Столбы» обещают в начале ноября. Однако подрядчики сетуют, что туристы сами мешают им работать.

«Мы хотели закрыть Восточный вход на насколько месяцев для работы. Но это оказалось невозможным. Шлагбаум выломали несколько раз, а к поставленным людям у шлагбаума в лучшем случае налетали с кулаками», – сообщила Верхушина.

 

фото: trk7.ru 

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