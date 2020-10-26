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На аварийном участке ул. Елены Стасовой оборудовали безопасный пешеходный переход с яркой консолью

Главная Общество
Красноярск
19:00 26 Октября 2020
красноярск, пешеходы, безопасность, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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На аварийном участке ул. Елены Стасовой в Красноярске установили П-образную консоль пешеходного перехода. В администрации города сообщили, что на этом отрезке дороги пешеходы часто попадали под колеса авто, а рядом находится стадион с большим количеством посетителей. Светящаяся конструкция должна привлечь внимание водителей.

В числе преимуществ инновационного перехода – освещение зоны пешеходного перехода и прилегающей территории. Кроме того, инфракрасные датчики активируют систему в темное время суток, даже если пешеход не нажал кнопку включения. 

Консоль установлена на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: vk.com/krasnoyarskrf​

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