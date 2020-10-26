В Красноярском крае закрыты переправы через реку Чулым

В Краевом управлении автодорог предупреждают о закрытии понтонных переправ через реку Чулым в Боготольском и Бирилюсском районах. Плавучие мосты входят в состав трасс Красный Завод – Вагино и Бирилюссы – Биктимировка.

Напомним, что в пятницу были разобраны понтоны через Чулым в Большеулуйском районе. Плавучий мост был расположен на пути Большой Улуй - Бычки - Борцы. Ранее понтоны убрали на автодорогах Шуточкино - Зачулымка – Сахарное и Большая Косуль - Казанка.

Водителям советуют учитывать эту информацию, планируя маршрут. Уточнить данные о ситуации на краевых трассах можно в диспетчерском центре КРУДОРа по телефону (391) 211-76-97.