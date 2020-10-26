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Ночной клуб в Красноярске оштрафовали за дискотеку в условиях карантина

Главная Общество
Красноярск
17:00 26 Октября 2020
кафе, штрафы, красноярск, в красноярском крае, ресторан, ресторанный_бизнес, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Ночные заведения Красноярска игнорируют ограничения на работу. По указу губернатора, с 24 октября предприятия общественного питания не должны принимать посетителей в период с 23:00 до 7:00, а также проводить дискотеки. На выходных сотрудники администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полиции проверили, как ночные клубы соблюдают противовирусные меры. Нарушения были везде, а в одном заведении правила были грубо нарушены.

В трех из четырех проверенных заведений посетители не соблюдали социальную дистанцию. В ночном клубе «ФЛЭТ» на ул. Дубровинского была организована дискотека, за которую владельцу заведения теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей – на месте был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что в мае в Красноярске оштрафовали нескольких организаторов корпоратива крупной сетевой компании за вечеринку в условиях самоизоляции, которая проходила в клубе.

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