Ночной клуб в Красноярске оштрафовали за дискотеку в условиях карантина

Ночные заведения Красноярска игнорируют ограничения на работу. По указу губернатора, с 24 октября предприятия общественного питания не должны принимать посетителей в период с 23:00 до 7:00, а также проводить дискотеки. На выходных сотрудники администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полиции проверили, как ночные клубы соблюдают противовирусные меры. Нарушения были везде, а в одном заведении правила были грубо нарушены.

В трех из четырех проверенных заведений посетители не соблюдали социальную дистанцию. В ночном клубе «ФЛЭТ» на ул. Дубровинского была организована дискотека, за которую владельцу заведения теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей – на месте был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что в мае в Красноярске оштрафовали нескольких организаторов корпоратива крупной сетевой компании за вечеринку в условиях самоизоляции, которая проходила в клубе.