На улице Краснопресненская провели уборку

На правобережье краевого центра провели уборку. Сотрудники администрации Свердловского района совместно с представителями управляющей компании «Правобережная» и ООО «РостТех» наводили порядок на улице Краснопресненская. Уборка велась в районе домов 13 – 41. От мусора было очищена территория в 3 гектара и было вывезено 30 кубометров.

«Городские службы ведут постоянную работу по наведению порядка и чистоты на улицах. Однако не всегда людей и техники хватает, чтобы убрать весь мусор. Поэтому проведение субботников и санитарных пятниц стало доброй традицией в нашем районе. Ведь только совместными усилиями мы можем сделать наш район чистым и ухоженным», - рассказал глава Свердловского района Алексей Дягилев.

В городской администрации сообщили, что подобные «санитарные пятницы» регулярно проводятся на территории Свердловского района.

Фото: www.admkrsk.ru