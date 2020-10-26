На Столбах туристка получила серьезные травмы

В национальном парке «Столбы» туристка получила серьезные травмы. Накануне она сорвалась со скалы «Сторожевая» и по предварительным данным получила перелом позвоночника и ребер. 31-летнюю девушку оперативно была доставлена спасателями на ближайший кордон, а после передана врачам скорой помощи.

Кроме того, спасатели оказали помощь другой посетительнице, которая ушибла голеностоп. Ее сняли со столбов и передали родственникам.

Спасатели напоминают, что осенью очень опасно залазить на скалы и без специального оборудования и навыков лучше воздержаться от восхождения.