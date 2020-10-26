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На Столбах туристка получила серьезные травмы

Главная Общество
Красноярск
11:30 26 Октября 2020
красноярск, общество, происшествие, травма, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В национальном парке «Столбы» туристка получила серьезные травмы. Накануне она сорвалась со скалы «Сторожевая» и по предварительным данным получила перелом позвоночника и ребер. 31-летнюю девушку оперативно была доставлена спасателями на ближайший кордон, а после передана врачам скорой помощи.

Кроме того, спасатели оказали помощь другой посетительнице, которая ушибла голеностоп. Ее сняли со столбов и передали родственникам.   

Спасатели напоминают, что осенью очень опасно залазить на скалы и без специального оборудования и навыков лучше воздержаться от восхождения.

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