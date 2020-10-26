На Аэровокзальной загорелась гостиница

Сегодня около 4 часов утра поступило сообщение, что случилось возгорание в хостеле «Ваш Дом», который находится на Аэровокзальной, 1. В здании, являющемся пристройкой к четырехэтажному многоквартирному дому, зафиксирован пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пожар около 5 часов утра. В ликвидации пожара участвовали 33 спасателя и 12 машин спецтехники.

В ходе проверки помещений спасателями был обнаружен постоялец гостиницы, он был передан врачам. Из многоквартирного дома самостоятельно эвакуировались 52 жителя.

В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.