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Жителя Лесосибирска будут судить за уклонение от службы в армии

Главная Общество
Красноярск
10:00 26 Октября 2020
в красноярском крае, армия, военнослужащий, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Жителю Лесосибирска грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от службы в армии. В Следственном комитете сообщили, что 22-летний парень во время весеннего призыва прошел медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. В июне он должен был получить повестку, но в военкомат не явился. При этом оснований для отсрочки у молодого человека не было.

«В настоящее время по уголовному делу собраны доказательства подтверждающие умышленное уклонение гражданина от военной службы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Лесосибирский городской суд», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Добавим, что уклонение от призыва в армию при отсутствии законных оснований для освобождения от службы наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.

 

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