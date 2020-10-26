На этой неделе в Красноярск вернутся плюсовые температуры

Синоптики прогнозируют незначительное потепление в Красноярске в последнюю неделю октября. В понедельник, 26 октября, в городе ожидается переменная облачность и небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный будет дуть с порывами до 12 м/с. Воздух прогреется до +3…+5°С, на дорогах сохранится гололедица.

Во вторник, 27 октября, ночью температура не опустится ниже +2°С. В светлое время суток термометры покажут +7°С, осадков не ожидается.

С четверга, 29 октября, ночные температуры в Красноярске опустятся до 0°С, днем до +4°С и незначительные осадки.

В пятницу, 30 октября, ночью похолодает до -4°С, днем около 0°С, мокрый снег. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, такая погода сохранится в городе и в выходные.



