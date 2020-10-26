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Из Красноярска полетят чартеры в африканский Занзибар

Главная Общество
Красноярск
08:30 26 Октября 2020
авиарейсы, общество, отпуск, африка, перелет, авиация, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Это осенью красноярцы смогут улететь прямыми рейсами в африканскую Танзанию. Чартеры в Занзибар стартуют с 15 ноября. Полеты будет выполнять авиакомпания Royal Flight по совместной программе с туроператором Coral Travel.

Всю зиму в Африку будут летать Boeing 767-300. Рейсы стоят в расписании каждые 11 дней.

Продажи путевок на сайте туроператора уже открыты. Цены на 10-дневные туры на двоих стартуют от 130 тысяч рублей.

Отметим, что Занзибар это город с населением 250 тысяч человек на западном берегу острова Занзибар в Индийском океане. В ноябре в Танзании около 30 градусов днем, а вода в океане прогревается до 28 градусов.

 

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