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В Красноярске стартовала акция «Довези врача»

Главная Общество
Красноярск
12:31 25 Октября 2020
врачи, акция, волонтеры
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске появляются новые формы поддержки врачей, которым приходится работать в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки. В сервисе Viber открылся чат «Довези врача», который позволяет волонтерам участвовать в развозе медицинских бригад.

Чат организовала телекомпания «ТВК Красноярск». По ее данным, уже сегодня первые волонтеры отправятся на помощь красноярским врачам. Возможно, некоторым водителям предложат официальное временное трудоустройство.

Как сообщили в телекомпании, интерес к такой работе первоначально проявили более 30 водителей. Первыми медиками, обратившимися за помощью в чат стали сотрудники поликлиники в микрорайоне «Северный» и местной детской поликлиники.

Фото: сервис Viber

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