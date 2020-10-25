В Красноярске стартовала акция «Довези врача»

В Красноярске появляются новые формы поддержки врачей, которым приходится работать в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки. В сервисе Viber открылся чат «Довези врача», который позволяет волонтерам участвовать в развозе медицинских бригад.

Чат организовала телекомпания «ТВК Красноярск». По ее данным, уже сегодня первые волонтеры отправятся на помощь красноярским врачам. Возможно, некоторым водителям предложат официальное временное трудоустройство.

Как сообщили в телекомпании, интерес к такой работе первоначально проявили более 30 водителей. Первыми медиками, обратившимися за помощью в чат стали сотрудники поликлиники в микрорайоне «Северный» и местной детской поликлиники.

Фото: сервис Viber