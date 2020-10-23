Театр Пушкина в Красноярске отменяет спектакли из-за карантина

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина на официальном сайте сообщил об отмене спектаклей в предстоящие выходные. 24 и 25 октября в афише стояли постановки «Преступление и наказание», «Полковник Птица» и «Темные аллеи». В театре приносят извинения зрителям за доставленные неудобства и просят вернуть в кассу купленные билеты. Об отмене других спектаклей пока не заявлено.

Между тем сообщается, что с 24 октября труппа театра уходит на двухнедельный карантин – среди артистов есть заболевшие коронавирусом. По этой причине театр отменяет гастроли в Астрахань, запланированные на конец октября, а Астраханский драматический театр не приедет в Красноярск.

Ранее об отмене спектаклей до стабилизации эпидемиологической ситуации заявил Музыкальный театр Красноярска.