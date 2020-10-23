Завершены работы в сквере Паниковка

На правобережье в сквере Паниковка, расположенном на улице Королева, завершены благоустроительные работы. Силами муниципального предприятия там заменили асфальт на дорожках на новую брусчатку, появились новые опоры освещения, скамейки и урны.

Кроме того, были проложены новые дорожки для любителей бега, а также появились новые тренажеры для занятий спортом. Особое внимание было уделено детскому городку, где площадка была подготовлена и залита резиновым цветным покрытием.

Также появилась специальная площадка для дрессировки собак.

Фото: администрация Свердловского района