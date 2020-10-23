23 октября
Красноярск
погода +8 °C
77.08
 
€ 91.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Завершены работы в сквере Паниковка

Главная Общество
Красноярск
14:30 23 Октября 2020
красноярск, благоустройство, правый
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На правобережье в сквере Паниковка, расположенном на улице Королева, завершены благоустроительные работы. Силами муниципального предприятия там заменили асфальт на дорожках на новую брусчатку, появились новые опоры освещения, скамейки и урны.

Завершены работы в сквере Паниковка

Кроме того, были проложены новые дорожки для любителей бега, а также появились новые тренажеры для занятий спортом. Особое внимание было уделено детскому городку, где площадка была подготовлена и залита резиновым цветным покрытием.

Завершены работы в сквере Паниковка

Также появилась специальная площадка для дрессировки собак.   

Фото: администрация Свердловского района 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Тайный художник превратил серый павильон в Татышев-парке в новый арт-объект

Тайный художник превратил серый павильон в Татышев-парке в новый арт-объект

23 Октября 2020 г.
Дирекция разыскивает граффитиста
Новости Красноярска: Инспекторы ГИБДД поймали водителей автобусов на грубых нарушениях ПДД

Инспекторы ГИБДД поймали водителей автобусов на грубых нарушениях ПДД

23 Октября 2020 г.
Правила не соблюдают водителей маршрутов №№85, 90, 71.
Новости Красноярска: Театр Пушкина в Красноярске отменяет спектакли из-за карантина

Театр Пушкина в Красноярске отменяет спектакли из-за карантина

23 Октября 2020 г.
Среди артистов есть заболевшие коронавирусом
Новости Красноярска: В пятницу в Красноярске прогремят взрывы

В пятницу в Красноярске прогремят взрывы

23 Октября 2020 г.
Взрывные работы пройдут на Торгашинском месторождении
Новости Красноярска: ГИБДД организует массовые проверки водителей на состояние опьянения

ГИБДД организует массовые проверки водителей на состояние опьянения

23 Октября 2020 г.
Традиционный рейд «Нетрезвый водитель» начнется уже сегодня
Новости Красноярска: Дорожные полицейские задержали пьяного школьника за рулем

Дорожные полицейские задержали пьяного школьника за рулем

23 Октября 2020 г.
Юноша катался по поселку Курагино
Новости компаний
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 259 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 259 новых случаев заражения COVID-19

23 Октября 2020 г.
Суточный темп прироста вновь вырос
Новости Красноярска: ФК «Енисей» обязали выплатить долги экс-футболистам

ФК «Енисей» обязали выплатить долги экс-футболистам

23 Октября 2020 г.
Клубу запретили регистрировать новых футболистов
Новости Красноярска: В Красноярске на будущий год планируется потратить 19 млрд рублей на образование

В Красноярске на будущий год планируется потратить 19 млрд рублей на образование

23 Октября 2020 г.
Треть этих денег – средства городского бюджета
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru