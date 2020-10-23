В пятницу в Красноярске прогремят взрывы

Красноярцев предупредили о взрывах на карьере Торгашинского месторождения. Взрывные работы запланированы на пятницу, 23 октября. Грохот будет продолжаться с 13:00 до 16:00. О взрывах горожан предупредят воем сирен. Первый продолжительный сигнал извещает о подготовке к работам, затем два длинных гудка перед самим взрывом, в финале три коротких сигнала, которые означают окончание взрывных работ.

В главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают, что радиус опасной зоны составляет полкилометра.

Обычно взрывы и вой сирен слышны на правобережье и в Октябрьском районе города.