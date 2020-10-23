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В пятницу в Красноярске прогремят взрывы

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Красноярск
14:00 23 Октября 2020
чс и пб администрации города предупреждает красноярцев о проведении взрывных работ., взрыв, в красноярском крае, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцев предупредили о взрывах на карьере Торгашинского месторождения. Взрывные работы запланированы на пятницу, 23 октября. Грохот будет продолжаться с 13:00 до 16:00. О взрывах горожан предупредят воем сирен. Первый продолжительный сигнал извещает о подготовке к работам, затем два длинных гудка перед самим взрывом, в финале три коротких сигнала, которые означают окончание взрывных работ.

В главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают, что радиус опасной зоны составляет полкилометра.

Обычно взрывы и вой сирен слышны на правобережье и в Октябрьском районе города.

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