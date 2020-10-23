23 октября
Красноярск
погода +7 °C
77.08
 
€ 91.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

ГИБДД организует массовые проверки водителей на состояние опьянения

Главная Общество
Красноярск
13:00 23 Октября 2020
красноярск, гибдд, алкоголь, авто, рейды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Дорожные полицейские краевого центра будут массово проверять автолюбителей на трезвость.

Рейд "Нетрезвый водитель" начнется уже сегодня и продолжится все выходные. Вечером на дороги города будут выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут патрулировать городские улицы с учетом расположения увеселительных заведений и других массовых мест.

А ночью в субботу и воскресенье в разных районах города госавтоинспекторы будут перекрывать проезжие части для тщательного контроля проезжающего транспорта.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В пятницу в Красноярске прогремят взрывы

В пятницу в Красноярске прогремят взрывы

23 Октября 2020 г.
Взрывные работы пройдут на Торгашинском месторождении
Новости Красноярска: Дорожные полицейские задержали пьяного школьника за рулем

Дорожные полицейские задержали пьяного школьника за рулем

23 Октября 2020 г.
Юноша катался по поселку Курагино
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии за три квартала 2020 года

Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии за три квартала 2020 года

23 Октября 2020 г.
БоГЭС произвела и поставила потребителям 13,09 млрд кВт*ч электроэнергии
Новости Красноярска: Жителя Красноярска осудят за непреднамеренное убийство

Жителя Красноярска осудят за непреднамеренное убийство

23 Октября 2020 г.
В январе текущего года он ударил человека в подъезде
Новости Красноярска: В Октябрьском районе проверили павильоны

В Октябрьском районе проверили павильоны

23 Октября 2020 г.
Было много замечаний
Новости Красноярска: Последователей Виссариона не пустят на суд о ликвидации общины

Последователей Виссариона не пустят на суд о ликвидации общины

23 Октября 2020 г.
Это связано с ограничениями из-за пандемии
Новости компаний
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» снова взял три очка

Футбольный «Енисей» снова взял три очка

18 Октября 2020 г.
Красноярский клуб одержал победу над «Чайкой»
Новости Красноярска: Красноярский край: еще 222 заболевших COVID-19

Красноярский край: еще 222 заболевших COVID-19

18 Октября 2020 г.
Первую прививку от коронавируса сделали десяткам медиков
Новости Красноярска: В Красноярске на будущий год планируется потратить 19 млрд рублей на образование

В Красноярске на будущий год планируется потратить 19 млрд рублей на образование

23 Октября 2020 г.
Треть этих денег – средства городского бюджета
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru