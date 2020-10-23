ГИБДД организует массовые проверки водителей на состояние опьянения

Дорожные полицейские краевого центра будут массово проверять автолюбителей на трезвость.

Рейд "Нетрезвый водитель" начнется уже сегодня и продолжится все выходные. Вечером на дороги города будут выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут патрулировать городские улицы с учетом расположения увеселительных заведений и других массовых мест.

А ночью в субботу и воскресенье в разных районах города госавтоинспекторы будут перекрывать проезжие части для тщательного контроля проезжающего транспорта.