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Дорожные полицейские задержали пьяного школьника за рулем

Главная Общество
Красноярск
11:30 23 Октября 2020
в красноярском крае, школьники, езда, алкоголь, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД в Курагино задержали ученика 10 класса, который управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Минувшей ночью в поселке дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль «Audi», который проигнорировал требование полицейских об остановке. Только на соседней улице он остановился, когда увидел экипаж ДПС, который его догонял с включенными спецсигналами. Полицейские установили, что за рулем был 16-летний подросток, без водительских прав и приборы показали состояние опьянения - 0,755 мг/л.

В отношении юноши было составлено два административных протокола – за пьяную езду и невыполнение требования сотрудника полиции. Теперь ему грозит штраф в размере 30 000 и 800 рублей соответственно.

Также в отношении отца подростка, который является собственником автомобиля, составлен административный протокол «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и его могут лишить водительских прав на срок до 2 лет.

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