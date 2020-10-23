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Богучанская ГЭС увеличила производство электроэнергии за три квартала 2020 года

Главная Общество
Красноярск
11:06 23 Октября 2020
гэс, электроэнергия, энергетика, производство
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В течение девяти месяцев 2020 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 13,09 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 11,15% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В третьем квартале станция произвела 4,25 млрд кВт*ч, с момента пуска первых агрегатов в 2012 году – более 96,4 млрд.

Энергия, произведенная Богучанской ГЭС, составляет 38,24% от суммарного потребления населения и промышленных предприятий Красноярского края, более 31% от суммарной выработки всех электростанций края. По информации Регионального диспетчерского управления энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва, суммарная выработка всех ГЭС региона увеличилась за 9 месяцев на 10,9% и превысила 28.8 млрд кВт*ч; доля Богучанской ГЭС в этом объеме составила 45,46%.

Благодаря успешной производственной деятельности АО «Богучанская ГЭС» увеличила выплаты налогов в бюджеты всех уровней и неналоговые отчисления во внебюджетные фонды. Всего за 3 квартала 2020 года выплачено 5 млрд 282 млн рублей, что на 95 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Федеральный бюджет получил 3 млрд 190 млн рублей (в 2019 году – 3,02 млрд), в том числе 425,8 млн рублей в виде платы за пользование водными объектами (в 2019 году – 296,5 млн).

Бюджет Красноярского края получил 2 млрд 78 млн рублей; местные бюджеты – 13,49 млн рублей. Отчисления во внебюджетные фонды увеличились на 2,9 млн рублей и превысили 135,8 млн рублей.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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