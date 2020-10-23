Жителя Красноярска осудят за непреднамеренное убийство

В краевом центре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего красноярца, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В конце января этого года подозреваемый, возвращаясь в свой дом на Медицинском переулке, увидел в подъезде мужчину и женщину. Они распивали алкогольные напитки на лестничной площадке. Молодой человек, сам находясь в нетрезвом состоянии, потребовал их покинуть подъезд. Потерпевший со своей спутницей начали спускаться вниз.

«В это время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ногой в спину спускающемуся вниз с 4 этажа по лестничному маршу мужчине, от которого последний сначала ударился головой о бетонную стену лестничного марша, а затем упал на лестничный марш и при падении скатился по ступеням лестницы на лестничную площадку между 3 и 4 этажами, получив открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующий день в больнице», - сообщили подробности трагедии в Следственном комитете.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения его по существу. Теперь молодому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.