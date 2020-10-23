Спасатели предупреждают красноярцев об ураганном ветре

В пятницу, 23 октября, в Красноярском крае ожидается ураганный ветер. По данным Среднесибирского УГМС, по центральным и южным районам региона местами ожидается порывы западного ветра до 25 м/с.

В Красноярске в последний день рабочей недели синоптики прогнозируют слабый дождь с мокрым снегом. Ветер западный с порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +5…+7°С.

В непогоду спасатели призывают жителей по возможности оставаться дома или в офисе, на улице обходить стороной деревья и легкие конструкции, а также не парковать вблизи них машины.

В ночь на субботу, 24 октября, в городе похолодает до +1°С, днем термометры покажут +4°С, возможны незначительные осадки. В воскресенье, 25 октября, ночью заморозки до -4°С, в светлое время суток около 0°С, дождь со снегом.



