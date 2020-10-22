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Доступ в здание Краевого суда ограничен

Главная Общество
Красноярск
19:30 22 Октября 2020
суд, в красноярске, в красноярском крае, эпидемия, вирус, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд ограничил доступ посетителей. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в здание теперь допускают только участников судебных процессов. Кроме этого, организованы отдельные входы для сотрудников суда и участков процессов. С пр. Мира в задние проходят работники, со стороны ул. Карла Маркса – посетители.

«С 22 октября 2020 года ограничивается доступ в Красноярский краевой суд граждан, не являющихся участниками судебных процессов, в том числе и представителей СМИ. В суде приостановлен личный прием граждан, рекомендовано подавать документы через электронную интернет-приемную или почтой России», – сообщили в пресс-службе Краевого суда.

В суде обязательно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться антисептиками. Ранее личный прием граждан приостановили 19 судов в Красноярске и крае.

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