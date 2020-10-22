Заместителя начальника колонии будут судить за 85 мешков муки

Дело бывшего заместителя начальника исправительной колонии №22 направлено в суд. Его будут судить за мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения. По версии Следственного комитета, в пекарне колонии скопились излишки муки – 85 мешков. Замначальника колонии поручил заведующей столовой вывезти муку с территории пекарни, а затем продал продукт по заниженной цене работнику крестьянско-фермерского хозяйства.

«После этого в период с апреля по июль 2019 года работник крестьянско-фермерского хозяйства по согласованию с заместителем начальника ФКУ ИК-22 вывез с территории учреждения муку на общую сумму около 70 тысяч рублей, получив за это 31 тысячу рублей», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Затем муку продали в одну из пекарен Красноярска. Имущество сотрудника колонии арестовано. Сам он ждет суда.