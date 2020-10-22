Сергей Еремин: «Благодарен активным красноярцам за креативные идеи и инициативы»

По итогам встречи с градоначальником в первом материале Sibnovosti.ru рассказывали о состоянии городского бюджета, строительстве объектов социальной инфраструктуры, а также благоустройстве и организации общественных пространств.

В беседе с журналистами глава города также затронул тему транспортной доступности таких микрорайонов как Пашенный и Солнечный. Касаемо дороги с правобережного микрорайона до Николаевского моста, Сергей Еремин подчеркнул, что сейчас это одна из самых актуальных и наболевших тем.

«В настоящее время мы продолжаем активно работать в этом направлении. Возможность транспортной связи Николаевского моста и Пашенного мы закладывали ещё в то время, когда проектировали сам мост – этот процесс я знаю от и до (на тот момент С.В. Еремин был региональным министром транспорта. – прим. Sibnovosti.ru). В те годы, кстати, Пашенный не считался густонаселённым микрорайоном, и тех транспортных проблем, которые обострились сейчас, жители не испытывали. Основной вопрос, который чаще всего возникает при строительстве объектов инфраструктуры, в том числе дорог, заключается в наличии земли – это сейчас самый ценный ресурс. Когда стали детально погружаться во все нюансы строительства дороги, то стало понятно, что реализация проекта отразится на работе речпорта: его технологическая карта и производственный цикл просто «слетают», а на этом завязаны технологические и экономические цепочки с Севером. Потом появился вариант с переходом через железную дорогу в двух местах, но это очень дорогостоящий проект: стоимость – более 1,5 миллиардов рублей. Мы продолжаем искать варианты, чтобы разобраться с транспортной проблемой микрорайона, работаем вместе с проектировщиками. Определённые результаты, как вывести дорогу на Николаевский мост, уже есть. В следующем году будем заниматься земельными вопросами, в бюджет 2022 года заложили средства, чтобы приступить к физической реализации проекта».

Кроме того, градоначальник поделился планами в части транспортной доступности для жителей Солнечного.

«В настоящее время у этого густонаселенного микрорайона (около 80 тысяч жителей), по сути, есть только одна транспортная артерия – Енисейский тракт, основная функция которого в том, чтобы обеспечивать связь с севером нашего региона. Поэтому перед нами стоит задача обеспечить Солнечный альтернативной транспортной магистралью, которая бы связала его с основой частью города. Мы уже приступили к строительству путепровода через Северное шоссе с выездом на ул. Авиаторов. Этот объект нужен, чтобы, во-первых, обеспечить транспортную связь с новым мкрн Солонцы-2, а, во-вторых, виадук станет опорной точкой для строительства перспективной магистрали в Солнечный».

Добавим также, что с 2017 по 2019 гг. в Красноярске было отремонтировано 219 километров городских автодорог. А в текущем году было обновлено практически 40 км. При этом особое внимание отводится дорогам на въезде в краевой центр – комплексно отремонтирована улица Глинки с распределением потоков. Кроме того, был введен в эксплуатацию Николаевский проспект. Касаемо организации движения пешеходов Красноярск тоже отличился – впервые за Уралом возведены алюминиевые пешеходные мосты, которые находятся на левобережье краевого центра – на улицах 9 мая и Партизана Железняка, Николаевском проспекте.

Продолжая тему Солнечного, градоначальник отметил, что это особый микрорайон со своим жизненным укладом. Кроме того, численность населения Солнечного сопоставима с небольшим городом. Поэтому неудивительно, что уже активно обсуждается тема выделения Солнечного в отдельный район.

«Еще на стадии формирования своей предвыборной программы (октябрь 2017 года. – прим Sibnovosti.ru) я понимал о необходимости выделения Солнечного в отдельно взятый район. Фактически сейчас мы имеем 7,5 внутригородских районов. Чтобы у нас появились полноценные 8 районов, надо пройти несколько «кругов ада», говоря образно. Если речь идёт об изменении территориального деления, то возникает необходимость принятия десятков нормативно-правовых актов на разных уровнях. Процедура с юридической точки зрения долгая и сложная, на всё про всё может уйти около двух лет. На сегодняшний день в администрации Советского района, частью которого является Солнечный, мы создали территориальное подразделение, а у главы района есть заместитель и специалисты, которые занимаются только вопросами микрорайона. Более того, уже найдено помещение под первый в микрорайоне МФЦ и территориальный отдел районной администрации».

Глава города отметил, что параллельно решаются насущные проблемы микрорайона в части объектов социальной инфраструктуры и общественных пространств:

«Там уже построено два детских сада, новая школа, а также модернизировали библиотеку имени Солнцева. В этом году начали делать большой парк. В плане пешеходной доступности он близок и к жилым массивам старого Солнечного, так и к новостройкам– это крайне важный аспект. Также мы установим там впервые этой зимой новогоднюю ёлку, которая раньше украшала сквер Космонавтов у ДК КрАЗа»

Сергей Ерёмин отдельно отметил неравнодушие жителей Солнечного.

«Очень важно, что в микрорайоне очень активный общественный совет. Я благодарен этим людям за их участие, инициативы и креативные идеи. Создание совета – новация в управлении городом, когда люди объединяются вокруг идеи, как сделать жизнь в районе лучше».

По мнению мэра, сопричастность жителей – это важный момент в развитии города. Неслучайно свыше 120 млн рублей из городского бюджета за последние три года было вложено в поддержку благоустроительных идей красноярцев по проектам: «Самый благоустроенный район города», «Инициативное бюджетирование», «Лучшая концепция озеленения».

В завершение разговора глава Красноярска прокомментировал тему возвращения прямых выборов мэра, которая снова обсуждается в публичном пространстве.

«Твердо убежден, что у любой системы избрания есть свои плюсы и минусы. В Красноярске действует схема непрямых выборов мэра, и три года назад я испытал все её нюансы на себе, и признаюсь, было очень непросто. Сначала тебя рассматривает под лупой и раскладывает по полочкам конкурсная комиссия, а затем и депутаты городского совета, которые избираются всенародным голосованием и представляют интересы красноярцев. В системе прямых выборов всегда есть риск, что к власти могут прийти откровенные популисты, которые сумели заручиться хорошей финансовой поддержкой. Тем более, по опыту избирательных кампаний последних лет на выборах муниципального уровня часто фиксируется достаточно низкая явка, и в такой ситуации велик шанс на победу тех, кто преследует какие-то свои интересы, а не тех, кто хочет и на самом деле может улучшить жизнь людей. Так что давать оценку разным избирательным моделям очень сложно, но в этом вопросе никак нельзя метаться из крайности в крайность».

Текст: Дмитрий Золотухин

Фото: Администрация Красноярска