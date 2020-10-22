Дрокинская гора получила статус объекта культурного наследия

Дрокинская гора в Емельяновском районе наделена статусом объекта культурного наследия как памятник истории и культуры регионального значения. Распоряжение о включении в единый реестр выпустила служба охраны объектов культурного наследия. Новый статус запрещает любое капитальное строительство на самой горе и у ее подножья.

Дрокинская гора знаменита как место сражения красноармейцев с белогвардейцами Колчака в январе 1920 года.

В прошлом году Красноярская епархия установила на горе 47-метровый поклонный крест. В перспективе там планировали построить храм и мемориальным комплекс с памятником погибшим в бою Гражданской войны на территории Сибири.

Фото: Вадим Кофман