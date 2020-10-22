22 октября
Красноярск
погода +13 °C
77.08
 
€ 91.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дрокинская гора получила статус объекта культурного наследия

Главная Общество
Красноярск
18:00 22 Октября 2020
красноярск, в красноярском крае, культура, история
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дрокинская гора в Емельяновском районе наделена статусом объекта культурного наследия как памятник истории и культуры регионального значения. Распоряжение о включении в единый реестр выпустила служба охраны объектов культурного наследия. Новый статус запрещает любое капитальное строительство на самой горе и у ее подножья.

Дрокинская гора знаменита как место сражения красноармейцев с белогвардейцами Колчака в январе 1920 года.

В прошлом году Красноярская епархия установила на горе 47-метровый поклонный крест. В перспективе там планировали построить храм и мемориальным комплекс с памятником погибшим в бою Гражданской войны на территории Сибири.

Фото: Вадим Кофман

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Доступ в здание Краевого суда ограничен

Доступ в здание Краевого суда ограничен

22 Октября 2020 г.
На заседания смогут попасть только участники судебных процессов
Новости Красноярска: Заместителя начальника колонии будут судить за 85 мешков муки

Заместителя начальника колонии будут судить за 85 мешков муки

22 Октября 2020 г.
Он продал излишки продуктов по заниженной цене
Новости Красноярска: Адвокат Быкова: «Я бы не хотел раньше времени радовать людей»

Адвокат Быкова: «Я бы не хотел раньше времени радовать людей»

22 Октября 2020 г.
Алексей Прохоров рассказал детали изменения меры пресечения авторитетному предпринимателю
Новости Красноярска: Анатолия Быкова отправили под домашний арест

Анатолия Быкова отправили под домашний арест

22 Октября 2020 г.
Об этом сообщили в краевом суде
Новости Красноярска: Энергетики Россети Сибирь с начала года «дали свет» почти четырем тысячам жителей Красноярского края

Энергетики Россети Сибирь с начала года «дали свет» почти четырем тысячам жителей Красноярского края

22 Октября 2020 г.
«Россети Сибирь» с начала года «дали свет» почти четырем тысячам потребителей края
Новости Красноярска: Глухарь вышел к туристическим тропам на Столбах

Глухарь вышел к туристическим тропам на Столбах

22 Октября 2020 г.
Птица ведет себя мирно
Новости компаний
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

17 Октября 2020 г.
В Роспотребнадзоре сообщили свежие данные
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

17 Октября 2020 г.
Мужчина незаконно вырубил более 1 000 кубометров древесины
Новости Красноярска: Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

18 Октября 2020 г.
Он будет продаваться в розницу на электронных торговых площадках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru