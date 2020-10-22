Энергетики Россети Сибирь с начала года «дали свет» почти четырем тысячам жителей Красноярского края

Красноярский край остается лидером среди других регионов присутствия компании «Россети Сибирь» по масштабам технологического присоединения. Так за 9 месяцев 2020 года специалисты филиала Россети Сибирь - «Красноярскэнерго» - подключили к электрическим сетям 3 797 новых потребителей. Из них 80% – это физические лица, 20% – юридические.

Больше всего заявок поступило из Емельяновского района – так к сетям подключено 785 потребителей. В компании заявили, что особое внимание уделяют социально значимым объектам и крупным предприятиям региона.

К примеру, в третьем квартале 2020 года одна из самых больших в Ужурском районе компаний - агрофирма «Учумская» в поселке Солбатский увеличила свои мощности. Сельскохозяйственное предприятие специализируется на выращивании зерновых культур (пшеница, ячмень) и рапса. Новые мощности потребовалось в связи с вводом дополнительного оборудования – сушильной установки для обработки зерна. Сотрудники Ужурского РЭС производственного отделения «Западные электрические сети» обеспечили ее подключение. К сетям Россети Сибирь присоединили воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ, от которой «питается» предприятие.

«Все работает исправно, спасибо энергетикам. Уборочная кампания уже завершилась, большие объемы зерна обрабатываются в сушилке – данное оборудование очень востребовано и нам важно, чтобы электроэнергия на производство подавалась бесперебойно», – говорит представитель агрофирмы «Учумская».

Также в Ужуре проводятся работы по строительству воздушной линии электропередачи 10 кВ для подключения шести социальных домов для детей-сирот. А в начале сентября в Ирбейском районе энергетики подключили к сетям новый детский сад на 190 мест – самый большой в населенном пункте. Всего в этом году на территории региона технологическое присоединение получат шесть детских садов и 32 фельдшерско-акушерских пункта.

Специалисты подчеркивают - проблемы с подключением в регионе остаются: заявок на технологическое присоединение очень много, а ресурсы энергокомпании ограничены.

«Энергокомпания несет существенные затраты при выполнении работ на подключение. Сумма достигает нескольких миллионов, при этом для заявителя льготное присоединение обходится в 550 рублей. Но в ряде случаев выясняется, что со стороны потребителя необходимые мероприятия не выполнены и в технологическом присоединении он не нуждается. При этом страдают люди, которые реально ждут подключения», – отмечает и.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала Россети Сибирь – «Красноярскэнерго» Юлия Козлова.

Подать заявку на услугу подключения к электросети можно вне зависимости от местонахождения, через личный кабинет на сайте портал-тп.рф. Сервис направлен на упрощение процесса технологического присоединения. Он позволяет заявителю без личного посещения офиса подавать заявки, направлять необходимые документы и получать уведомления об основных этапах их обработки.

Фото: «Россети Сибирь»

По материалам «Россети Сибирь»