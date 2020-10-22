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В Ачинске задержали телефонного террориста

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Красноярск
15:29 22 Октября 2020
в красноярском крае, ачинск, полиция, фсб, терроризм, безопасность, антитеррор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ачинске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в ложном сообщении о минировании административного здания.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы был сделан анонимный звонок, в ходе которого неизвестный сообщил, что в административном здании города находится взрывчатое вещество. Полицейские совместно с сотрудниками госбезопасности оперативно организовали мероприятия по проверке информации и установлении личности звонившего. Во время осмотра здания ничего запрещенного обнаружено не было.  

Оперативникам удалось установить личность звонившего, им оказался 50-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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