В Ачинске задержали телефонного террориста

В Ачинске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в ложном сообщении о минировании административного здания.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы был сделан анонимный звонок, в ходе которого неизвестный сообщил, что в административном здании города находится взрывчатое вещество. Полицейские совместно с сотрудниками госбезопасности оперативно организовали мероприятия по проверке информации и установлении личности звонившего. Во время осмотра здания ничего запрещенного обнаружено не было.

Оперативникам удалось установить личность звонившего, им оказался 50-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.