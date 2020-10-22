Котельные закроют, а что дальше?

Два частых вопроса к Сибирской генерирующей компании от красноярцев: что будет после закрытия котельных и зачем вы опять что-то строите, роете и перекладываете? Эти темы взаимосвязаны, ведь речь идет о качественном изменении всей теплосистемы в городе.

В 2018 году СГК в Красноярске уже заместила 7 малых котельных из 35. В этом году список пополнят две новые — в районе Телевизорного завода и на улице Новая Заря. До 2024 года в городе закроют еще 26 таких объектов в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Читайте подробнее на сайте Сибирской генерирующей компании

По материалам Сибирской генерирующей компании

Фото: Сибирская генерирующая компания