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В краевом центре у должника забрали автомобиль

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Красноярск
13:47 22 Октября 2020
долг, долги, в красноярске, госавтоинспекция, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Госавтоинспекции вместе со службой судебных приставов арестовали автомобиль крупного должника.

Накануне дорожные полицейские остановили автомобиль в Советском районе и выяснили, что владелец «Nissan AD» накопил 116 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму более 128 тысяч рублей.  

В краевом центре у должника забрали автомобиль

Транспортное средство было арестовано судебными приставами и направлено на штрафстоянку. Чтобы вернуть свой автомобиль собственнику необходимо не только погасить накопившийся долг, но и заплатить исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей в качестве санкции за несвоевременную оплату штрафов. Если этого сделано не будет в течение 10 дней, то автомобиль будет продан в счет ее погашения.

Фото: vk.com/gibdd24

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