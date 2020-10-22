В краевом центре у должника забрали автомобиль

Сотрудники Госавтоинспекции вместе со службой судебных приставов арестовали автомобиль крупного должника.

Накануне дорожные полицейские остановили автомобиль в Советском районе и выяснили, что владелец «Nissan AD» накопил 116 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму более 128 тысяч рублей.

Транспортное средство было арестовано судебными приставами и направлено на штрафстоянку. Чтобы вернуть свой автомобиль собственнику необходимо не только погасить накопившийся долг, но и заплатить исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей в качестве санкции за несвоевременную оплату штрафов. Если этого сделано не будет в течение 10 дней, то автомобиль будет продан в счет ее погашения.

Фото: vk.com/gibdd24