В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения

Институт непрерывного образования Сибирского федерального университета в ноябре запускает программу профессиональной переподготовки «Преподаватель». Она соответствует профстандартам, по которым обучают педагогов среднего и профессионального образования, и при этом полностью адаптирована под современные реалии дистанционного обучения. Программа построена так, что любой гражданин, отучившийся положенные 702 часа, может прийти в школу или техникум преподавать дисциплины по специальности своего основного диплома. Без такой переподготовки путь в школу закрыт, а именно профессия учителя сейчас особенно востребована: в изменившейся экономической ситуации она остается одной из самых стабильных.

«У нас получился достаточно большой курс, рассчитанный на год, - комментирует директор Института непрерывного образования СФУ Елена Мошкина. – В нем больше ста часов посвящено использованию дистанционных образовательных технологий в работе преподавателя. Этот блок сформирован экспертами по электронному обучению в СФУ, поэтому в нем собраны только работающие инструменты, которые существенно упрощают жизнь педагога и уже апробированы нашими специалистами».

Кроме этого блока программа содержит в свернутом виде все основные блоки по психологии, педагогике и методике преподавания, которые проходят в педагогических вузах, большой вариативный блок, который слушатель формирует сам, а также полноценную педагогическую практику. Материалы программы профессиональной переподготовки доступны в электронном виде все время обучения, каждый обучающийся может выбрать темп обучения, который удобен ему. Учиться на программе профессиональной переподготовки могут не только люди, уже получившие диплом, но и студенты старших курсов. Для студентов всех вузов, к слову, действуют особые условия оплаты обучения.

Ознакомиться с тематическим планом можно по ссылке http://ino.sfu-kras.ru/program/829/643 (для средней школы) и http://ino.sfu-kras.ru/program/830/644 (для профессионального образования).

Справки по телефону +7 (391) 206-20-18.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ