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АНПЗ подтвердил высокий уровень развития систем управления качеством, охраной труда и безопасностью

Главная Общество
Красноярск
11:42 22 Октября 2020
проверка, предприятие, нефть, безопасность, производство, труд
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На Ачинском НПЗ прошел надзорный аудит интегрированной системы менеджмента АНПЗ (ИСМ) по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Цель ежегодной экспертной проверки – контроль степени соответствия деятельности предприятия требованиям международных стандартов, - отмечает главный инженер Ачинского НПЗ Алексей Прошкин. – Наличие сертификатов - это не только имиджевые преимущества для предприятия. За счет внедрения и развития систем менеджмента, мы решаем важные производственные задачи, в числе которых поиск возможностей для повышения эффективности производства, комплексный анализ для последующего устранения рисков травматизма, аварийности, снижении влияния на экологию.

Независимые эксперты в очередной раз подтвердили, что работа  АНПЗ выстроена с позиции гарантии качества и в соответствии с требованиями международных стандартов. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в этом году значительная часть работы прошла с использованием дистанционных технологий. Аудиторы проводили экспертизу документации заочно, а собеседования с персоналом завода - по видеосвязи.

- Мы третий год инспектируем Ачинский НПЗ, - отметил ведущий аудитор Quality Austria/IQNet Олег Бебиков. – можем оценить динамику развития систем менеджмента на предприятии. Отмечу высокую заинтересованность руководства завода в развитии  интегрированной системы менеджмента и постоянное совершенствование процесса ключевого факторов развития - внутренних аудитов, с их помощью, действительно, получается добиваться реальных улучшений в деятельности предприятия.

Внедрение систем менеджмента на Ачинском НПЗ проводится с 2005 года. В 2009 году системы менеджмента производства продукции, охраны труда, экологической и промышленной безопасности были интегрированы. В настоящее время ИСМ предприятия соответствует стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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