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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра тарифной политики

Главная Общество
Красноярск
17:30 21 Октября 2020
в красноярском крае, коррупция, чиновники, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи по особо важным делам Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшего замминистра тарифной политики Красноярского края. Его подозревают в превышении полномочий.

По версии следствия еще в конце 2018 года чиновник распорядился включить в тариф по обращению с ТКО (Твердые коммунальные отходы. – прим. Sibnovosti.ru) расходы регионального оператора в сумме более 43 миллионов рублей. Это повлекло за собой удорожание данного вида коммунальной услуги для физических и юридических лиц. В прокуратуре это сочли необоснованным.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и собирается доказательная база.

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