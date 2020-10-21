Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра тарифной политики

Следователи по особо важным делам Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшего замминистра тарифной политики Красноярского края. Его подозревают в превышении полномочий.

По версии следствия еще в конце 2018 года чиновник распорядился включить в тариф по обращению с ТКО (Твердые коммунальные отходы. – прим. Sibnovosti.ru) расходы регионального оператора в сумме более 43 миллионов рублей. Это повлекло за собой удорожание данного вида коммунальной услуги для физических и юридических лиц. В прокуратуре это сочли необоснованным.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и собирается доказательная база.