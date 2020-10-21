21 октября
Красноярск
погода +7 °C
77.03
 
€ 91.34
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Треть населения Красноярского края привиты от гриппа

Главная Общество
Красноярск
17:00 21 Октября 2020
здравоохранение, вакцинация, вирус, эпидемия, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Более 800 тысяч жителей Красноярского края поставили прививку от гриппа. В Роспотребнадзоре сообщил, что иммунизацию прошли более 30% населения. В первую очередь прививают лиц из групп риска – это медики, учителя и студенты до 18 лет.

В Роспотребнадзоре отметили, что в регионе пока сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ, поэтому еще можно успеть поставить прививки. В этом году используются вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

«Прививку необходимо сделать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше как приема неспецифических медицинских препаратов (иммуномодуляторы, витамины и микроэлементы), так и различных народных средств, которые можно применять в течение зимних месяцев», - отметили в пресс-службе ведомства.

Медики сообщают, что защитный эффект после вакцинации наступает через 14 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителя Курагино обманули на 80 тысяч рублей

Жителя Курагино обманули на 80 тысяч рублей

21 Октября 2020 г.
Мужчина рассчитывал на компенсацию за лекарственные препараты
Новости Красноярска: Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра тарифной политики

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра тарифной политики

21 Октября 2020 г.
Чиновника будут судить за превышение должностных полномочий
Новости Красноярска: Ограничение движения на Дубровинского продлили до конца октября

Ограничение движения на Дубровинского продлили до конца октября

21 Октября 2020 г.
Коммунальщики прокладывают там теплосети
Новости Красноярска: Учитель лицея №8 скончалась от осложнений после коронавируса

Учитель лицея №8 скончалась от осложнений после коронавируса

21 Октября 2020 г.
Ей было 47 лет и у нее осталось двое детей
Новости Красноярска: Военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за разбой и грабежи

Военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за разбой и грабежи

21 Октября 2020 г.
Все преступления он совершил в мае текущего года
Новости Красноярска: В Красноярске началась подготовка к капремонту домов в 2021 году

В Красноярске началась подготовка к капремонту домов в 2021 году

21 Октября 2020 г.
Сейчас план капремонта в Красноярске выполнен уже на 75%
Новости компаний
21/10
В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

17 Октября 2020 г.
Трагедия случилась сегодня ночью
Новости Красноярска: Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

17 Октября 2020 г.
В Роспотребнадзоре сообщили свежие данные
Новости Красноярска: В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

17 Октября 2020 г.
Мужчина подозревается в убийстве и покушении на него
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru