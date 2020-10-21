Треть населения Красноярского края привиты от гриппа

Более 800 тысяч жителей Красноярского края поставили прививку от гриппа. В Роспотребнадзоре сообщил, что иммунизацию прошли более 30% населения. В первую очередь прививают лиц из групп риска – это медики, учителя и студенты до 18 лет.

В Роспотребнадзоре отметили, что в регионе пока сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ, поэтому еще можно успеть поставить прививки. В этом году используются вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

«Прививку необходимо сделать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше как приема неспецифических медицинских препаратов (иммуномодуляторы, витамины и микроэлементы), так и различных народных средств, которые можно применять в течение зимних месяцев», - отметили в пресс-службе ведомства.

Медики сообщают, что защитный эффект после вакцинации наступает через 14 дней и сохраняется до 12 месяцев.