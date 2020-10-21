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В СГК объяснили, почему ТЭЦ Красноярского края снизили выработку электроэнергии

Главная Общество
Красноярск
13:31 21 Октября 2020
энергетика, электроэнергия, работа, производство
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Выработка электрической энергии предприятиями СГК в Красноярском крае за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 18%. Отпуск тепловой энергии за тот же срок оказался ниже прошлогоднего на 10%.

В первую очередь это объясняется изменением структуры производства в энергосистеме Сибири, которое выразилось в увеличении объемов выработки ГЭС из-за высокой водности в 2020 году. С начала года их доля в ОЭС Сибири составила 58%, что на 6% больше, чем годом ранее. Также в некоторой степени повлияло и снижение потребления — за 9 месяцев в Сибири оно упало на 1%.

Производство тепловой энергии СГК за 9 месяцев 2020 года составило 25,9 миллиона гигакалорий, сократившись на 7,3% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — более высокая температура наружного воздуха в 2020 году. За 9 месяцев этого года в городах присутствия СГК средняя температура составила +7,7°С, а в 2019 за тот же период — +5,4 °С.

В Красноярске на снижение отпуска тепловой энергии в сентябре повлияло и позднее начало отопительного сезона – он стартовал на 10 дней позже, чем в прошлом году. При этом в других городах присутствия СГК отопительный сезон начался раньше обычного и в целом по Сибири предприятия СГК произвели на 10,5% больше тепла, чем в сентябре 2019 года.

«Несмотря на объективные сложности и снижение объемов выработки тепловой и электрической энергии в Красноярском крае Сибирская генерирующая компания в этом году выполняет ремонтную и инвестиционную программу в полном объеме, без сокращений. В этом году в Красноярске мы начали выполнять большой план по обновлению тепловых сетей, рассчитанный до 2030 года. Вложения за 10 лет составят 15 миллиардов рублей. При этом основной источник средств на ремонтную программу – это тариф на тепло и горячую воду, и снижение платежной дисциплины ставит под удар выполнение дальнейших производственных планов», — рассказал директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

При этом, если анализировать данные за первые 9 месяцев года по всем предприятиям Сибирской генерирующей компании, то общая выработка электроэнергии выросла 35% по сравнению с прошлым годом. Такой рост стал возможен после присоединения к СГК Рефтинской ГРЭС. Без учета этого нового актива производство электроэнергии предприятиями компании снизилось на 12%.

В сентябре 2020 года электростанции СГК произвели 4,26 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Почти половина этой выработки — 47% — приходится на долю Рефтинской ГРЭС. В прошлом сентябре предприятия СГК произвели 2,28 миллиарда киловатт-часов электрической энергии.

В общей сложности за 9 месяцев 2020 года СГК произвела 44,2 миллиарда киловатт-часов электрической и 25,9 миллионов гигакалорий тепловой энергии.

Полная информация по объемам выработки электроэнергии в сентябре и причинам снижения по каждой станции представлена в таблице.

Фото с сайта Сибирской генерирующей компании
По материалам Сибирской генерирующей компании

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